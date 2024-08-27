Güneybatı Pasifik'te Deniz Yüzeyi Sıcaklığı Hızla Artıyor - Son Dakika
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Güneybatı Pasifik'te Deniz Yüzeyi Sıcaklığı Hızla Artıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin de etkisiyle Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığının 1980'den bu yana küresel ortalamadan 3 kat daha hızlı arttığını bildirdi. WMO'nun yayımladığı rapora göre, bölge iklim değişikliği nedeniyle sosyoekonomik ve varlıklara yönelik artan tehditlerle karşı karşıya.

27.08.2024 13:16
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin de etkisiyle Güneybatı Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığının 1980'den bu yana küresel ortalamadan 3 kat daha hızlı arttığını bildirdi.

WMO, "2023 Güneybatı Pasifik'te İklim Durumu" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Güneybatı Pasifik'te deniz seviyesi küresel ortalamanın üzerinde yükseliyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları, 1980'den bu yana küresel ortalamadan 3 kat daha hızlı arttı. Bu süre zarfında deniz sıcak hava dalgalarının sıklığı 1980'den bu yana yaklaşık iki katına çıktı. Sıcaklar daha yoğun ve uzun sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Pasifik Adalarının, deniz seviyesinin hızla yükselmesi, okyanus ısınması ve asitlenmeden olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, bölgenin iklim değişikliği nedeniyle sosyoekonomik ve varlıklara yönelik artan tehditlerle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "İklim değişikliği küresel bir kriz haline geldi ve insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu belirleyici zorluk. Güneybatı Pasifik bölgesindeki topluluklar, ekonomiler ve ekosistemler, bunun ardışık etkilerinden önemli ölçüde etkileniyor." değerlendirmesini yaptı.

Okyanusun, sera gazları tarafından hapsedilen aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdiğini ve gelecek yüzyıllar boyunca geri döndürülemez değişiklikler geçirdiğini belirten Saulo, "İnsan faaliyetleri okyanusun bizi sürdürme ve koruma kapasitesini zayıflattı ve deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte ömür boyu bir dostu büyüyen bir tehdide dönüştürüyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güneybatı Pasifik'te Deniz Yüzeyi Sıcaklığı Hızla Artıyor - Son Dakika

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