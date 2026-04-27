Güneydoğu Anadolu'ya Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde yüksek nitelikli sanayi girdileri, hayvancılık yatırımları, lisanslı depoculuk projeleri, bal ve arı ürünleri üretimi gibi birçok alanda yatırımlar desteklenecek. Program kapsamında, her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor.

Adıyaman'da entegre hayvancılık, badem işleme ve konaklama tesisleri; Batman'da meyve-sebze işleme, entegre sera ve tekstil yan sanayi; Diyarbakır'da alüminyum, bitkisel girdiler ve paketli gıda; Gaziantep'te çevre dostu ambalaj, makine üretimi ve teknik tekstil; Kilis'te entegre hayvancılık ve üzüm-zeytin işleme; Mardin'de unlu mamuller, nişasta bazlı ürünler ve kültürel endüstriler; Siirt'te entegre hayvancılık, lisanslı depoculuk ve bal üretimi; Şırnak'ta hayvancılık, otomotiv aksamı ve mobilya; Şanlıurfa'da pamuk işleme, tarım makineleri ve taş yünü üretimi teşvik edilecek. Programla bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleniyor.