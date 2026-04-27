Güneydoğu Anadolu'ya Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri

27.04.2026 03:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde hayvancılık, sanayi, turizm ve tarıma dayalı yatırımlar desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde yüksek nitelikli sanayi girdileri, hayvancılık yatırımları, lisanslı depoculuk projeleri, bal ve arı ürünleri üretimi gibi birçok alanda yatırımlar desteklenecek. Program kapsamında, her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor.

Adıyaman'da entegre hayvancılık, badem işleme ve konaklama tesisleri; Batman'da meyve-sebze işleme, entegre sera ve tekstil yan sanayi; Diyarbakır'da alüminyum, bitkisel girdiler ve paketli gıda; Gaziantep'te çevre dostu ambalaj, makine üretimi ve teknik tekstil; Kilis'te entegre hayvancılık ve üzüm-zeytin işleme; Mardin'de unlu mamuller, nişasta bazlı ürünler ve kültürel endüstriler; Siirt'te entegre hayvancılık, lisanslı depoculuk ve bal üretimi; Şırnak'ta hayvancılık, otomotiv aksamı ve mobilya; Şanlıurfa'da pamuk işleme, tarım makineleri ve taş yünü üretimi teşvik edilecek. Programla bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
