Güneydoğu Asya Ülkeleri Çin'i Tercih Ediyor

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SİNGAPUR, 3 Nisan (Xinhua) -- Kısa süre önce yapılan bir anket, Güneydoğu Asya ülkelerinin iki büyük güç olan ABD ve Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmaları halinde burun farkıyla Çin'i tercih edeceğini ortaya koydu.

Yusuf İshak Enstitüsü'nün 2 Nisan'da yayımladığı "Güneydoğu Asya'nın Durumu 2024" başlıklı rapora göre, bölgenin bu iki büyük ülkeden biriyle bağ kurmak zorunda olduğu olası bir senaryoda katılımcıların yüzde 50,5'i Çin'i tercih ederken, ABD ise bir önceki yıl kaydedilen yüzde 61,1'lik orandan yüzde 49,5'e düştü.

Veriler, Güneydoğu Asya ülkelerinde Çin'le ilişkilerin geleceğine dair iyimserliğin arttığını gösteriyor. İlişkilerde iyileşme bekleyen katılımcıların oranı bu yıl yüzde 38,7'den yüzde 51,4'e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkeleri ayrıca, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonu hakkında da iyimser.

Katılımcıların yüzde 31,3'ü böyle bir vizyonun ASEAN'ın çabalarını tamamlayabileceğini belirtirken, yüzde 30,1'i ise bu vizyonu Güneydoğu Asya için olumlu ve faydalı buluyor.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in barışçıl ve bağımsız bir dış politika izlediğini, blok cepheleşmesi ve taraf seçmeye karşı olduğunu yineledi.