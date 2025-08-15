Güneydoğu'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede kuzey ve batı yönlerinden bugün başlayıp yarın saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.