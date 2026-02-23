Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Güngör ile Kaya, ilçede yürütülen çalışmaları ve kamu hizmetlerini değerlendirdi.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, kurumlar arası işbirliğine ve koordinasyonun önemine değinildi.
Ziyarette İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ile kaymakam adayı Osman Şenbahar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Güngör'den Kaya'ya Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?