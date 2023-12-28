 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GÜNGÖREN'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNGÖREN'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

GÜNGÖREN'de bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Kumaşların bulunduğu depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi.

GÜNGÖREN\'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı
28.12.2023 - 14:01,
Abone Ol
GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Kumaşların bulunduğu depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Piyale sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Kumaşların depolandığı bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri apartmandaki dairelerde yaşayanları uyardı. Apartman sakinleri daireleri boşaltarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kumaş deposunun bulunduğu bodrum kattaki yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bina sakini Serhat Göçer  "Biz uyuyorduk. Aşağıdan bize bağırıyorlardı dediler ki yangın var binayı boşaltın. Biz de camdan dışarı baktık siyah dumanlar çıkıyor. Aşağı baktığımızda bodrum kat yanıyordu, tekstil ürünleri vardı herhalde. Biz de binayı boşalttık hemen" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güngören Sanayi Mahallesi, İtfaiye, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement