Güngören\'de Alt Geçidi Su Bastı

Güngören'de yağışın ardından alt geçidi su bastı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışması yaptığı alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Eski Londra Asfaltı üzerindeki alt geçitte su birikintisi oluştu. Alt geçidin suyla dolması üzerine bölge tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.