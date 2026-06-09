Güngören'de Bıçaklama Davası Başladı - Son Dakika
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Güngören'de Bıçaklama Davası Başladı

Güngören\'de Bıçaklama Davası Başladı
09.06.2026 08:25
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17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında 14 yaşındaki E.Ç. hakim karşısında.

Armağan GÖKMEN/ Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.Ç ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine bugün başlanacak. Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan duruşmada 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda görülecek.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin 'kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.

İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.

Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, 'kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin' nitelikli hal teşkil ettiği belirtildi.

E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Bıçaklama Davası Başladı - Son Dakika

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