Güngören'de Bıçaklama Davası: Sanık Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Güngören'de Bıçaklama Davası: Sanık Hapis Cezası Talebi

09.06.2026 21:31
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Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren E.Ç. için 13 yıl 6 ay-21 yıl 7 ay hapis önerildi.

Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Duruşmada, sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların beyanlarının alındığı öğrenildi.

Verilen yarım saatlik aranın ardından devam edilen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, bugün ilk duruşmanın yapıldığını belirterek, "Bütün taleplerimiz reddedildi. Sadece onaylanan talebimiz katilin kemik yaşına bakılması, doğum belgesine bakılması." dedi.

Kamera görüntülerinin bir sonraki duruşmada gösterilmesini istediğini, bu talebinin de reddedildiğini söyleyen Ünlü, "Bunca zamandır, 5 aydır anlatıyorum. Kamera görüntülerini tek tek anlatıyorum. Hiç kimse bizi dinlememiş, bunu görüyorum." şeklinde konuştu.

Ailenin avukatı Mehtap Yılmaz ise çocuk sanığın beyanlarının daha önceki savunmalarıyla aynı olduğunu söyledi. İddia makamının sanığın mahkumiyeti yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Yılmaz, ancak bunun yeterli olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Açıklama sırasında Atlas Çağlayan'ın fenalık geçiren annesi ile baygınlık geçiren teyzesine yakınları müdahale etti.

Kaynak: AA

Çağlayan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Bıçaklama Davası: Sanık Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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