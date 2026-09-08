Güngören'de bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında sanık E.Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
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Güngören'de bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında sanık E.Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis

Güngören\'de bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında sanık E.Ç\'ye 18 yıl 10 ay hapis
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İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren sanık E.Ç., mahkemece 'çocuğa karşı kasten öldürme' ve diğer suçlardan toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, suç tarihinde 14 yaşında olduğu için cezası indirim uygulanarak belirlendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Buna göre tutuklu sanık E.Ç'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 14 yıl 9 ay, "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanık E.Ç'yi Çağlayan'a karşı "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırdı. E.Ç'nin suç tarihinde 14 yaşında olduğu anlaşıldığından 17 Ağustos 2026 tarihli 7593 sayılı Kanun'dan önce yürürlükte olan TCK'nin 31/2 maddesi gereğince 14 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

E.Ç'nin katılanlar D.Ç., R.O., T.U.A. ve Y.O.O'a karşı "tehdit" suçunu işlediği anlaşılması üzerine TCK 106/2-a maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, kastının yoğunluğu, olayın meydana geldiği yer ve olayın oluş şekli gözetilerek "takdiren ve teşdiden" 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. E.Ç'nin suç tarihinde 12-15 yaşlarında olduğu anlaşılmakla, TCK'nın 31/2 maddesi gereğince verilen cezası 1/2 oranında indirilerek 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık E.Ç hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalafet suçundan da sonuç ceza olarak 4 ay 15 gün hapis ve 50 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık E.Ç böylece üç ayrı suçtan toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güngören'de bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında sanık E.Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında sanık E.Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
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