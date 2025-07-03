Güngören'de Cinayet: Şüpheli Kırmızı Bavulda Yakalandı - Son Dakika
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Güngören'de Cinayet: Şüpheli Kırmızı Bavulda Yakalandı

Güngören\'de Cinayet: Şüpheli Kırmızı Bavulda Yakalandı
03.07.2025 11:00
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Güngören'de tartışma sonrası birini öldüren şüpheli, Esenyurt'taki evinde kırmızı bavulda bulundu.

GÜNGÖREN'de çıkan tartışmada Reşit Ayten (34)'i tabancayla vurup öldüren şüpheli Şenol K.,'yı yakalamak için Esenyurt'taki rezidansa operasyon düzenlendi. Kapısı kırılarak girilen evde bulunamayan şüpheli, dolabın üzerindeki kırmızı bavulun içinde saklanırken yakalandı. 19 suç kaydı olan ve 4 ayrı dosyadan arandığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Mareşal Çakmak Mahallesi, Birsel Sokak'ta 12 Mart saat 22.45'de meydana gelen olayda, Reşit Ayten tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Ayten'i arkadaşı Şenol K. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Cinayetin ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KIRMIZI BAVULUN İÇİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin takip ettiği şüphelinin Esenyurt'taki bir rezidansta saklandığı belirlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapısı kırılarak girilen evde bulunamayan şüpheli, yapılan aramalar sırasında dolabın üzerindeki kırmızı bavulun içinde bulundu. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin, polisin kapıyı çaldığı sırada dolabın yanındaki masayı kullanarak bavula girdiği öğrenildi. Evde yapılan aramada 1 adet AK-47 otomatik silah şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve markada 58 mermi ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti. Şüphelinin daha önceden 19 suç kaydı bulunduğu ayrıca 4 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde aralarında kız meselesi yüzünden tartışmalar yaşandığını, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini, onun kendisine zarar vereceğinden korktuğu için ona doğru ateş ettiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Güngören'de Cinayet: Şüpheli Kırmızı Bavulda Yakalandı - Son Dakika

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