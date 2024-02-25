Güngören'de kaldırımda çökme meydana gelen bina tedbiren boşaltıldı - Son Dakika
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Güngören'de kaldırımda çökme meydana gelen bina tedbiren boşaltıldı

Güngören\'de kaldırımda çökme meydana gelen bina tedbiren boşaltıldı

Güven Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın önündeki kaldırımda çökme meydana geldi. Olayda bir kadın ve çocuğu çukura düştü. Bina tahliye edilirken, karot örneği alınması kararlaştırıldı. Bina sakinleri ise olayı kentsel dönüşüm sürecine bağladı.

25.02.2024 19:37
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Güngören'de önündeki kaldırımda çökme meydana gelen bina tedbiren boşaltıldı.

Güven Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın önündeki kaldırımda yaklaşık 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve bebek arabasındaki çocuğu ile bir kişi oluşan çukura düştü.

Bu kişiler, çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılırken, olay yerine zabıta, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Bunun üzerine bina tahliye edildi.

Yine binadan karot örneğinin alınması da kararlaştırıldı.

"Bina kentsel dönüşüme girmişti"

Bina sakinlerinden İsmail Cindoğlu, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Birinci katta oturuyorum, çok büyük bir gürültü geldi. Bina zaten kentsel dönüşüme girmişti. Şu an için bir sorun yok ama binanın önündeki kaldırımda çökme var. Çökme meydana gelince anne ile kızı kurtardık, bir de yaşlı amca vardı, sıkıntı yoktu. Yarım saat önce olsaydı ben de kızımla buradan geçiyordum."

Kaynak: AA

Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de kaldırımda çökme meydana gelen bina tedbiren boşaltıldı - Son Dakika
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