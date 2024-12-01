Güngören'de Kentsel Dönüşümde Çöken Binada Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Güngören'de Kentsel Dönüşümde Çöken Binada Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören\'de Kentsel Dönüşümde Çöken Binada Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören'de kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımı süren bir binada meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmaları üçüncü günde devam ediyor. Olayda, bir işçi kurtarıldı, diğer işçi için arama çalışmaları sürüyor.

01.12.2024 09:28  Güncelleme: 09:32
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GÜNGÖREN'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana gelmişti. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarıldı. Diğer işçi Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için ise itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmlarına devam ediyor. Çalışmalar, 3'üncü günde sabah saatlerinden itibaren devam ediyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İş Kazası, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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