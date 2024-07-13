Güngören'de Kıraathanede Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı

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Güngören'de kıraathanede çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki kıraathanede, F.C. ile husumetli olduğu Fatih Yıldızhan ve A.G. arasında tartışma çıktı. F.C, tartışma sırasında Yıldızhan ve A.G'yi bıçakladı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralılardan Yıldızhan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, F.C'yi saldırıda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı A.G'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.