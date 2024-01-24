Güngören\'de Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

GÜNGÖREN'de 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan metruk binada çıktı. Bir süredir boş olan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.