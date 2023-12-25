GÜNGÖREN\'de Sadet Fidan\'ı 5. kattan atarak öldürme davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapsi istedi

GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili görülen davada mütalaasını açıklayan savcı eski eş Hüseyin Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Tanık olarak dinlenen çiftin oğlu, "2018 yılında Almanya'da düğünüm olduğu gün babam annemin iki bileğini kesmişti" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya maktul Sadet Fidan'ın ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sadet Fidan'ın oğlu Ömer Polat, tutuklu sanık olan babası Hüseyin Polat'ın duruşma salonuna getirilmeden önce ifadesini vermek istedi. Ömer Polat ifadesinde, "Ölen kişi benim annem olur. Annemle babam arasında küçüklüğümüzden beri şiddetli geçimsizlik vardı. Babam bana da anneme de şiddet uygulardı. 2018 yılında Almanya'da düğünüm olduğu gün babam annemin iki bileğini kesmişti. Annemi hastaneye yetiştirmiştim dikiş atılmıştı. Annem eşimin ailesine mahcup olmamak için cam kesti şeklinde beyanda bulunduğundan herhangi bir işlem yapılmadı. Annem vefat ettiği sırada ben Almanya'daydım. Ben babamın annemi etkisiz hale getirip onu attığını düşünüyorum. Çünkü annem çok neşeli hayat dolu bir insandı. Olaydan 2 gün önce benim oğlum dünyaya gelmişti. Annem ona kazak örüyordu, Ağustos ayında Almanya'ya gelecekti. Bu sebeple annemi attığını düşünüyorum. Babamla yüz yüze de gelmek istemiyorum. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum" dedi. Ömer Polat'ın dışarı çıkmasının ardından Hüseyin Polat'ın duruşma salonuna getirildi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı olaydan önce Hüseyin Polat'ın gerek çocuklarına gerekse diğer yakınlarına değişik zamanlarda "Sadet'i öldüreceğim" şeklinde konuşmuş olması, olay yerinde kan izlerinin bulunması ve birçok delillin değerlendirilmesiyle sanığın eski eşini darp edip evin penceresinden aşağı atarak kasten öldürdüğünü belirtti. Hüseyin Polat'ın 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede maktul Sadet Fidan ile şüpheli Hüseyin Polat'ın (52) 2019 yılında boşandıkları belirtildi. Sadet Fidan'ın geçen yıl 30 Mart'ta eski eşinin internette müstehcen videolar gördüğü, bu kişiyi kendisine benzettiğini söyleyerek 'senin gırtlağını keseceğim, geberteceğim' şeklinde tehditler aldığı için şikayetçi olduğuna yer verildi. Aralarında bu meseleden dolayı husumet başladığının anlatıldığı iddianamede olay günü sadet Fidan'ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde şüpheli ile oğlu Oğuzhan Polat arasında 'annemi sen öldürdün' şeklinde kavganın yaşandığı belirtildi.

İddianamede şüphelinin, maktulü bulunduğu dairenin arka penceresinden iteklemek suretiyle aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanması istendi.