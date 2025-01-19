Güngören'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Güngören'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Güngören'de motosikletli şüphelilerce silahla yaralanan A.A hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

19.01.2025 13:48
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Güngören'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, 17 Ocak'ta Sanayi Mahallesi'nde silahla yaralama olayının ardından ihbar üzerine bölgeye gitti.

İlçede bir restorandan çıkarak evine doğru yürüyen A.A'nın motosikletli şüphelilerce silahla vurulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silahla vurulan kişinin yere düşmesi ve restorandan çıkan vatandaşların yanına gelmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güngören'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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