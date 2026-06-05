Güngören\'de Uyuşturucu Operasyonu

GÜNGÖREN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda araç içerisinde sevkiyatı yapılan 40 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Güngören'de bir aracı takibe aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 40 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.