Güngören'de yol çalışması sırasında patlayan su borusu onarıldı

Güngören'de yol çalışması sırasında patlayan su borusu, İSKİ ekiplerinin müdahalesiyle onarıldı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde bulunan kavşakta, sabah saatlerinde yol çalışması yapan İBB yol bakım ekipleri, İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.
Olay yerine sevk edilen İSKİ ekipleri, suyu keserek boruyu onardı.
Patlayan borudan suyun fışkırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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