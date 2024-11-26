Güngören\'de Yol Çöktü, Trafik Kilitlendi

Güngören'de, İSKİ ekiplerine ait kamyon çalışma yürüttüğü sırada yolda çökme meydana geldi.
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü.
İSKİ'ye ait kanal temizleme aracı çöken yola saplandı.
Bu sırada yoldan geçen bir kamyon da İSKİ aracının yan yatması nedeniyle hasar gördü.
Cadde çift yönlü trafiğe kapatılırken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aracı kurtarmak için çalışmalara başladı.
Kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda da çökmeler meydana geldi.
Ekiplerin çalışması sonucunda kamyon bulunduğu yerden çıkarılırken yolun çevresi zabıta ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.
Trafik yoğunluğu oluşan caddenin D-100 kara yolu istikameti çalışmaların ardından yeniden açıldı.
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