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Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamakları yerinden çıktı - Son Dakika
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Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamakları yerinden çıktı

Güngören'de bulunan Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişindeki yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak bazı yolcuların zor anlar yaşamasına neden oldu. Olay yerine gelen görevliler merdivenleri kullanıma kapatarak bakıma aldı. Vatandaşlar ise merdivenlerin sık sık bozulduğunu belirtti.

Güngören\'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamakları yerinden çıktı
24.01.2024 - 12:55,
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Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamaklarının yerinden çıkması nedeniyle bazı yolcular zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Bu sırada bazı yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi.

Olay yerine gelen görevliler merdivenleri kullanıma kapatarak bakıma aldı.

Vatandaşlardan Zeki Güler gazetecilere, işten döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatarak, "Merdivene bindikten sonra bir patırtı koptu. Buradan vidalar fırlamaya başladı. Ben orta kısımdaydım. 5-6 kişi vardı merdivende." dedi.

Merdivendeki bir kişiyi koşması için uyardığını aktaran Güler, "Güvenlik görevlilerine haber verdim. Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." diye konuştu.

Güler, merdivenlerin ayda 3-4 kez bozulduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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