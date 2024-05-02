Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı\'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak

ANKA HABER AJANSI 2 MAYIS PERŞEMBE GÜNDEMİ

02.05.2024 09:55
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

12.00 - 13.00 - 14.00- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yeni anayasa" görüşmeleri kapsamında DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin TBMM gruplarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Avukatlar, Yargıtay'ın Selçuk Kozağaçlı kararına ilişkin Sıhhiye Adliyesi'nde basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - TBMM "İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu", çalışmalarına devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

16.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA )

16.00 - Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Kuğulu Park'ta başlayacak yürüyüşten sonra Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde belgesel gösterimi ile açılışını yapacak. (ANKARA)

Yasaklı 1 Mayıs'ta gözaltına alınanların emniyet ve adliyedeki işlemleri takip ediliyor. (İSTANBUL)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika

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