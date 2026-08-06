Günün Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi 2. Yıl Dönümü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/11.20)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Güvenpark'ta şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Van Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Aile Destek Merkezini ziyaret edecek.

(Ağrı/12.00/12.30/ Van/15.00/15.30/17.00)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, tatil dönemini Türkiye'de geçirerek yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşlarla Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya gelecek.

(Edirne/11.00)

3 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi ve Girişim Evi'ni ziyaret edecek, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Trabzon Çalıştayı Sonuç Konferansı'na iştirak edecek.

(Trabzon/11.40/12.55/13.30)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polonya Ekonomi ve Maliye Bakanı Andrzej Domanski ile görüşecek, iş insanları ile toplantıda bir araya gelecek.

(Varşova)

3 - Türkiye İstatistik Kurumu, "merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

5 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2 - ABD Başkanı Doland Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Hradec Kralove/20.00)

2 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

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