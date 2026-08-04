Günün Gündemi: YAŞ Toplantısı, Çocuk İstatistikleri ve Grup Toplantıları - Son Dakika
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Günün Gündemi: YAŞ Toplantısı, Çocuk İstatistikleri ve Grup Toplantıları

Günün Gündemi: YAŞ Toplantısı, Çocuk İstatistikleri ve Grup Toplantıları
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ANKA Haber Ajansı 4 Ağustos Salı gündemi

10.00 - TÜİK, 2025 yıl güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 12.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. (ANKARA)

11.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na bağlı işçiler, Ulus Meydanı'ndan Meclis'e yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği, aşırı sıcaklarda çalışmanın işçi sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekmek ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.30 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de YENİ Parti, DEM Parti ve CHP grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde gerçekleştireceği ziyaretlerin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ÇORLU/TEKİRDAĞ)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Partiler, Ağustos, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günün Gündemi: YAŞ Toplantısı, Çocuk İstatistikleri ve Grup Toplantıları - Son Dakika

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