Günün Öne Çıkan Etkinlikleri

10.00- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
11.00 - Türkiye'nin farklı illerinden gelen özel sektör öğretmenleri, TBMM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
16.00 - Diovası'nda 8 Kasım 2025'te Ravive Kozmetik'te çıkan yangında 3'ü çocuk 7 işçi için adalet arayan aileler nöbet tutacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)
01.00 - 04.00 - 20.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, C Grubu'nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek. (NEW YORK/BOSTON/HOUSTON/DALLAS)
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