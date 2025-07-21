Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Lafchiski'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Tümgeneral Lafchiski, milli marşlar çalındıktan sonra Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Lafchiski, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Lafchiski Resmi Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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