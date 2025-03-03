Gürak ve Radakin Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Resmi X hesabından açıklama ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştüğü bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir."
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