Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem - Son Dakika
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Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem
13.07.2026 21:52
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni uygulamayla, araç sahibinin Türkiye'de bulunması kaydıyla; yurt dışında ikamet eden eş, anne, baba, çocuk ve torunları tescilli aracı kendisi araçta olmasa bile kullanabilecek. Yol güvenliğini artırmayı hedefleyen reformla, cezai işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sanal medya hesabından "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık" sözleriyle duyurduğu uygulamadaki değişikler söyle sıralandı:

ALTSOY VE ÜSTSOY İÇİN YENİ KOLAYLIK

Daha önce sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin verilen uygulama, bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişilerin de aracı kullanmasına imkan sunuyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi ile yabancı araç sahiplerinin, Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde, karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunlarının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları; araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba (üstsoy) ile çocukları ve torunları (altsoy) tarafından kullanılabilecek.

ARAÇ SAHİBİNİN BULUNMASI HALİNDE KULLANIM İMKANI GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra, acil durumlarda araç, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkan sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BMA - Anthony MONTANA BMA - Anthony MONTANA:
    Hep bir geçirme sistemi var şartta bak yurtdışında ikamet eden anne baba çocuk eş ya kardeşim zaten ailesi işte yani neyin peşindesiniz illa bir yerden yakalayıp bir ceza keseceksiniz. Biraz da vatandaşa hizmette Yarışın 0 0 Yanıtla
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