Gurbetçilerin Dönüş Turu Başladı - Son Dakika
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Gurbetçilerin Dönüş Turu Başladı

Gurbetçilerin Dönüş Turu Başladı
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Yüzlerce gurbetçi, tatil sonrası ülkelerine dönmeye başladı; sınır kapılarında yoğunluk oluştu.

Yıllık izinleri sona eren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Tatillerini baba ocağında ve Türkiye'nin farklı turistik şehirlerinde geçiren gurbetçiler, izinlerinin bitmesiyle sınır kapılarından çıkış yaparak yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Gurbetçilerin dönüşleri nedeniyle başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Yozgatlı Ali Çağlar, AA muhabirine, tatilin ardından dönüşe geçtiklerini söyledi.

Güzel bir tatil geçirdiklerini belirten Çağlar, "Üç hafta kısa bir süre ama dolu dolu değerlendirmeyi denedik ve güzel bir tatil oldu. Her sene bir umutla gelip üzüntüyle gidiyoruz ama vatanımızı çok seviyoruz. Her sene gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Çağlar, yaklaşık 20 saat sürecek yolculuğun ardından Viyana'ya varacaklarını dile getirdi.

Dönüş yolunda acele etmeden dinlenerek gittiklerini ifade eden Çağlar, "Yoldaki tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uysunlar, uykusuz yola çıkmasınlar. Canımız, göz bebeğimiz vatanımızı çok seviyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de gelmek nasip olur." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Samsunlu Vedat Özlen de memleket hasreti gidermiş olarak döndüklerini belirtti.

Tatilin güzel geçtiğini anlatan Özlen, "Kısa ama güzeldi. İnşallah seneye tekrar geleceğiz." ifadesini kullandı.

Hollanda'ya giden Kayserili Tanju Demir ise memleket ziyareti sonrası farklı şehirleri gezdiklerini, seneye tekrar gelmek için sabırsızlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ali Çağlar, Avusturya, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçilerin Dönüş Turu Başladı - Son Dakika

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