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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısında, 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Şoförler yaşanan bu sıkıntıyı kara yoluna taş dizerek protesto etti. Jandarma, sürücüleri ikna ederek yolu temizletti.

Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a ve diğer ülkelere geçmek için bekleyen TIR'lar, 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğunun İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı belirtilirken yaşanan sıkıntıları protesto eden TIR şoförleri uluslararası kara yoluna taş dizerek sorunların çözümlemesi ve yetkililere seslerini duyurmak için protesto ettiler. Kuyruktaki her aracın en az bir haftadır bekleme yaptığını söyleyen TIR şoförlerinden Rafet Türk, Ben 8 gündür burayadım. Tuvalet yok, su yok, yiyecek yok. Yakıtı bitenler var. Pislik içinde bekliyoruz. Perişan olduk. İhtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik Acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Duyduğumuza göre İran ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık var. Ama eziyetini biz çekiyoruz. Karşı tarafta da Türkiye'ye geçmeye çalışan binlerce araç var diye konuştu.

Yaşanan bu sıkıntılar üzerine seslerini duyurmak istiyen TIR şoförleri uluslararası kara yoluna taş dizerek yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma uzun uğraşlar sonucu TIR şoförlerini ikna ederek yola döktükleri taşları temizletti. Sınırda bekleyiş sürüyor