Gürcan, Bayram Öncesi Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcan, Bayram Öncesi Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Gürcan, Bayram Öncesi Eskişehir\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi
23.05.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı öncesi Eskişehir'de 47 hane ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı öncesinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Gürcan, Eskişehir'in farklı mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında 47 haneyi ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Gürcan, talep ve temennileri dinledi.

Ziyaretlerde özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Gürcan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğunu ifade etti.

Gürcan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, bayramların gönüllerin birleştiği, muhabbetin arttığı ve kardeşliğin güçlendiği müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Hemşehrilerinin kapısını çalmanın, dualarına ortak olmanın ve aynı samimiyeti paylaşmanın kendileri için kıymetli olduğunu kaydeden Gürcan, "Eskişehir'imizin her hanesi, her gönlü bize emanettir." ifadelerini kullandı.

Gürcan, bayram öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, Eskişehir'de gönül köprülerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcan, Bayram Öncesi Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:22:42. #7.13#
SON DAKİKA: Gürcan, Bayram Öncesi Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.