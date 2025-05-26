Gürcistan 107. Yılında Birlik Mesajı Verdi

Gürcistan'da liderler, cumhuriyetin 107. yıl dönümünde toprak bütünlüğü ve birlik mesajı verdi.

Başkent Tiflis'te cumhuriyetin 107. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tiflis'teki Bağımsızlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi.

Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinden askerlerin bulunduğu törende orduya yeni katılanlar da yemin etti.

Törene Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Askerlerin yemin töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Gürcü halkının birliğinin, özgürlük aşkının, kararlılığının ve yorulmak bilmeyen mücadelesinin sembolüdür." dedi.

Gürcü halkının dış güçlerden gelebilecek tehditlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Kavelaşvili, "Kendimize sonuna kadar inanmalı ve geleceğimizi belirleyenin biz olduğumuzu, başka kimsenin olmadığını unutmamalıyız." diye konuştu.

Gürcistan'ın Avrupa'nın parçası olduğunu ve bu değerlere sadık kaldıklarını kaydeden Kavelaşvili, bu yönde karşılıklı saygıya dayalı ilişki kurmaya hazır olduklarını dile getirdi ve "Kararlarımız elbette Gürcistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda olacaktır." dedi.

Kavelaşvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki Abhaz ve Güney Osetya halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Gürcistan'ın mutlaka birleşik, güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Gürcistan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele devam ediyor"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de ülkenin bağımsızlığının önemini vurgulayarak, "Gürcistan'ın bağımsızlığı ve kimliği en yüce değerlerdir, bunlar olmadan hiçbir şeyin değeri yoktur." dedi.

Kobakhidze, özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin bugüne kadar sürdüğünü ifade ederek, "Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için verilen mücadelenin devam eden bir süreç olduğunu ve bugün de devam ettiğini kendimize sürekli hatırlatmalıyız." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığını yeniden ilan etmesinden sonra ülkesinin 4 ayrı savaştan geçtiğine dikkatini çeken Kobakhidze, tüm bu sorunlara rağmen özgürlüklerine tekrar kazandıklarını söyledi.

Kobakhidze, en önemli amaçlarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması ve ülkenin kalkınması olduğunu vurguladı.

Tiflis'teki program, savaş uçakları ile helikopterlerin uçuşlarıyla tamamlandı.