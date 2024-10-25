Gürcistan: AB ile Entegrasyona Karşı Çıkılamaz

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, halkın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu istediğini, bunun engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında 26 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimlerini ve ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin seçimlerde kazanamaması halinde ülkede durumun "karışabileceğine" ilişkin bazı iddiaların ortaya çıktığına dikkati çeken Zurabişvili, bunların asılsız olduğunu söyledi.

Zurabişvili, Gürcistan halkının AB ile entegrasyonu desteklediğini kaydederek, "Gürcistan, Avrupalı gelecek isteyen bir ülkedir ve hiçbir şey halkın iradesinin önünde duramaz." diye konuştu.

Ülkesinin yıllar boyunca genelde tek parti tarafından yönetildiğine dikkati çeken Zurabişvili, "Artık farklı bir siyasete girmeliyiz. Tek parti iktidarları sona ermeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'nın sözde hükümetlerinin kararıyla bu iki bölgenin işgal hatlarındaki sözde sınır kapılarının seçim gününde kapalı olacağını ifade ederek, bölgede Gürcistan vatandaşlığı bulunanların seçimlere katılamayacağını kaydetti.

Bu iki bölgede sandıkların kurulamayacağına üzüldüğünü belirten Zurabişvili, "Ama birkaç yıldır hep söylediğimi tekrarlayacağım. Bizim Avrupa yolumuz, onların (Abhazya ile Güney Osetya'da yaşayan halk) Avrupa yoludur." ifadelerini kullandı.

"Bana ihtiyaç duyulan her yerde olmaya hazırım"

Zurabişvili, mevcut hükümetin kendisine karşı ikinci kez azil sürecini başlatmak için hazırlık yaptığını, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazanması halinde muhtemelen görevden alınacağını ve hapsedileceğini söyledi.

Aralıkta görev süresi dolacak Zurabişvili, AA muhabirinin gelecekteki siyasi planlarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken aralık ayının ilk yarısına kadar görevde olacağını, gelecekte de ülkenin siyasi ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceğini belirterek, "Bana ihtiyaç duyulan her yerde olmaya hazırım." dedi.

AB Konseyinin 2025'te Gürcistan ile tam üyelik müzakerelerini açma kararı vermesi beklentisini dile getiren Zurabişvili, "Benim bundan başka bir amacım yok." dedi.

Zurabişvili, Rusya'nın Gürcistan'daki seçimlere "müdahale" ihtimaline karşı alınabilecek önlemlerle ilgili soruya "Rusya, çok daha kolay şartlarda yaptığı müdahaleyle Moldova referandumunu kendi lehine değiştiremedi. Rusya, Moldova'da kullanabileceği nüfuz ve yetkiye Gürcistan'da sahip değil." karşılığını verdi.