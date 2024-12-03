Gürcistan Anayasa Mahkemesi, seçim iptal davasını reddetti - Son Dakika
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Gürcistan Anayasa Mahkemesi, seçim iptal davasını reddetti

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin seçim iptali davası mahkeme tarafından kabul edilmedi, karar nihai.

03.12.2024 20:17
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Gürcistan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için açtığı davayı reddetti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve bazı muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarını seçimlerin iptali için sundukları dava dilekçesinin kabul edilmediği belirtildi.

Seçim sonuçlarının iptal edilmesine yönelik mahkemeye 19 Kasım'da sunulan dava dilekçesinin reddedildiği vurgulanan açıklamada, "Karar nihaidir ve itiraz veya incelemeye tabi değildir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den mahkeme kararına tepki

Akşam saatlerinde basın toplantısını düzenleyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Anayasa Mahkemesinin, ülkenin anayasal düzenine geri dönme fırsatı kaçırdığını savunarak, "Ülkede artık hiçbir meşru kurum kalmadı." şeklinde konuştu.

Seçimle ilgili tartışmalar

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Parlamento, gösterilere rağmen Başbakan Kobakhidze'nin oluşturduğu yeni kabineye 28 Kasım'da güvenoyu verdi.

Seçim sonuçlarına göre Gürcü Hayali Partisinin 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefetin ise 61 milletvekilli bulunuyor.

Kaynak: AA

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