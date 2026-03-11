Gürcistan Başbakanı\'ndan İftar Daveti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı dolayısıyla başkent Tiflis'te iftar verdi.

Gürcistan Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kobakhidze, Müslüman toplumunun onuruna Tiflis'te iftar programı gerçekleştirdi.

Bir restorandaki geleneksel iftar programına Gürcistan Devlet Din İşleri Başkanı Zaza Vaşakmadze, hükümet yetkilileri, Gürcistan'daki Müslüman toplumun temsilcileri, diplomatlar ile Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin yöneticileri katıldı.

Programın başında konuşan Kobakhidze, iftar programına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu buluşma, kardeşliğimizin, birliğimizin ve karşılıklı saygımızın sarsılmaz olduğunun bir kanıtıdır." dedi.

Kobakhidze, Müslümanların yakında Ramazan Bayramı kutlayacağını kaydederek, "Bu, Gürcistan devletinin sizinle paylaştığı büyük bir birlik ve kardeşlik bayramıdır. Gücümüz, bu topraklarda, Gürcistan'da yaşayan halkları birbirine bağlayan birlikten gelir." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Kobakhidze, ülkesinde Sünni ve Şii'lerin aynı camide bir arada ibadet etmesinin özellikle de bu dönemde önemli olduğunu vurguladı.

Kobakhidze, "Bunun, barış içinde bir arada yaşamanın ve evrensel rızanın örneği olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.