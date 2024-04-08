Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, başkent Tiflis'te yeni bir havaalanı inşa etmeye karar verdiklerini duyurdu.
Kobakhidze, Başbakanlık Binası'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.
Bu hafta sonu düzenlenen Ekonomi Konseyi toplantısında bazı önemli kararların alındığını aktaran Kobakhidze, "Önceki gün, yeni bir mega projenin hayata geçirilmesine ilişkin en önemli kararı aldığımız Ekonomi Konseyi'nin bir toplantısı yapıldı. Buna göre, Tiflis'te yeni bir uluslararası havaalanı inşa edilecek." dedi.
Ülkesini ziyaret eden turist sayısının gittikçe artmasını beklediklerini kaydeden Kobakhidze, Gürcistan'daki altyapının da buna göre geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Tiflis'teki mevcut uluslararası havaalanının yıllık kapasitesinin yaklaşık 4,5 milyon yolcu olduğunu aktaran Kobakhidze, şunları kaydetti:
"İki alternatif seçeneği değerlendirdik. Seçeneklerden biri, mevcut havaalanının genişletilmesiydi. İkincisi, Vaziani'de (Tiflis'e yakın bir yerleşim) yeni bir havaalanı inşa edilmesiydi. Genişletmenin maliyeti yaklaşık 900 milyon dolar, yenisinin maliyeti ise 1 milyar 260 milyon dolar. Genişleme yolcu akışını maksimum 15 milyon yolcuya çıkarmamıza olanak sağlıyor, daha fazla gelişme ihtimali kalmıyordu. Yeni havalimanının inşaatına gelince, bu bize yolcu sayısını 19 milyona çıkarma imkanı tanıyor ve daha da genişleme olanağı sunacak."
Buna göre, başkent için yeni ve uluslararası standartlara uygun bir havaalanı inşa edilmesi yönünde karar verdiklerini aktaran Kobakhidze, "Projenin hazırlanması ve ihale işlemleri gelecek yıl tamamlanacak." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan Başbakanı, Tiflis'te yeni bir havaalanı inşa edileceğini duyurdu - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçmesini temenni etti.
Elazığspor-K. Bulvarspor maçının ikinci yarısına çıkamayan tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sağlık durumu, midesinden rahatsızlanması nedeniyle değiştirildi. Genel sağlık durumu iyi olan Canbazoğlu, Hacettepe 1945 deplasmanında forma giyebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?