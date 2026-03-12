Gürcistan'da 16 Suçlu Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişinin, Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla, kırmızı bültenle aradığımız R.G, R.C, N.D, R.S, H.Ç, S.E, Y.S, M.A.D.C.B, O.K, O.M, T.F, S.A, ulusal seviyede aradığımız H.A, U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı. Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."