Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı

Gürcistan\'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı

Gürcistan'da, eski Sovyetler Birliği Ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı. Birçok kentte düzenlenen etkinliklere, Başbakan, Parlamento Başkanı ve İkinci Dünya Savaşı gazileri katıldı. Gürcistan'dan yarım milyondan fazla kişinin savaşa katıldığı biliniyor.

09.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da, eski Sovyetler Birliği Ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.

Gürcistan'ın birçok kentinde, Sovyetlerin Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği gün kabul edilen 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Başkent Tiflis'teki Gaziler, Kültür ve Dinlenme Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Başbakan İrakli Kobakhidze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze, bakanlar ve diğer yetkililerin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı gazileri katıldı.

Etkinlik kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda eski Sovyetler Birliği ordusunda yer alan Gürcü askerlerin anıtlarına çiçekler bırakıldı.

Gürcistan'dan yarım milyondan fazla kişinin, İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye gittiği biliniyor.

Kaynak: AA

Parlamento, Gürcistan, Dünya, Etkinlikler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:20:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement