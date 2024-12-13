Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan özel sektör çalışanları, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasının 4 yıllığına askıya alınmasını protesto etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alması kararına karşı gösteriler 16. gününde sürüyor.

Tiflis'te özel sektörde çalışan binlerce kişi bugün iş bırakarak hükümetin AB ile ilgili verdiği kararını protesto etmek için gösterilere katıldı.

Kentin farklı bölgelerine bir araya gelen çeşitli sektör çalışanları, daha sonra kentin Kahramanlar Meydanı'na doğru yürüyerek, hükümeti parlamento seçimini yenilemeye çağırdı.

Daha önce düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, Gürcistan ile AB bayraklarını taşıyarak hükümet ve Rusya karşıtı sloganlar attı.

Protesto gösterileri gün boyunca devam edecek.

Hükümetten, AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı göstericiler sokaklara çıkmıştı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Başbakan'ın kararına tepki gösteren binlerce kişi, aynı gece Tiflis'te sokağa çıkarak protestolara başlamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Hükümetin kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler ise devam ediyor.