Gürcistan'da Parlamento'ya Havai Fişek Saldırısı - Son Dakika
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Gürcistan'da Parlamento'ya Havai Fişek Saldırısı

Tiflis'te protestocular, hükümetin AB müzakerelerini durdurma kararına karşı parlamento binasına saldırdı.

01.12.2024 23:58
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- Gürcistan'da protestocular parlamento binasına havai fişekle saldırdı

TİFLİS - Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı nedeniyle başkent Tiflis'teki protesto sırasında göstericiler, parlamento binasına havai fişekle saldırdı.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4'üncü günde devam ediyor. Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, parlamento binasına havai fişek ve taşla saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için parlamento binasının içinden tazyikli su sıktı.

Protestolar Türkiye sınırındaki Batum'da da sürüyor

Başkent Tiflis'in yanı sıra Türkiye sınırındaki Batum'da protestolar 3 gündür devam ediyor. Yüzlerce protestocu, Acara Hükümet Binası önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

"Her şey anayasal çerçevede"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede yaşananlara ilişkin düzenlediği özel basın toplantısında, göstericileri savunarak her şeyin anayasal çerçevede olduğuna dikkat çekti. Zurabişvili, "İktidar partisini en çok endişelendiren şey, bu protestoların ve diğer tüm eylemlerin anayasa çerçevesinde gerçekleşmesi. Buna rağmen, iktidar partisi her adımda anayasanın dışına çıkıyor. Biz, toplum olarak, sivil girişimlerimiz, sokak protestolarımız ve her türlü eylemimizle anayasanın yanındayız. Anayasayı ve ülkemizin geleceğini savunuyoruz. Ancak iktidar partisi, özellikle son kararıyla, Avrupa geleceğimizi durdurmayı ya da yavaşlatmayı hedefleyerek anayasa ihlali yapıyor. Oysa anayasada açıkça belirtilmiştir ki tüm devlet kurumları, Avrupa entegrasyonu yolunda en hızlı şekilde ilerlemek için tüm çabalarını yönlendirmekle yükümlüdür, durdurmakla değil" dedi.

200 gösterici gözaltına alındı

Gürcistan'ın önde gelen STK'larından Gürcistan Genç Hukukçular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar devam eden gösterilerde şu ana kadar 200 protestocunun gözaltına alındığı aktarılarak, "Hukuki Yardım Ağı'nın çağrı hattına 200'den fazla kişinin gözaltına alındığına dair bilgi ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor" denildi.

Gürcistan hükümetinin AB kararı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Parlamento'ya Havai Fişek Saldırısı - Son Dakika

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