Sıcak hava balonu Gürcistan\'da elektrik hattına çarptı, üç kişi hayatını kaybetti

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MOSKOVA, 8 Şubat (Xinhua) -- Üç yolcu taşıyan bir sıcak hava balonunun Gürcistan'ın doğusundaki Asureti köyü yakınlarında bir elektrik hattına çarpması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın TASS haber ajansının Çarşamba günü bir Gürcü televizyon kanalına dayandırarak verdiği habere göre balondaki üç yolcu da elektrik çarpması sonucu öldü. Olay sonrasında bölge güvenlik şeridi içine alındı.

Gürcistan yerel medyasında çıkan haberlere göre kaza, sıcak hava balonunun dünya rekoru kırmak için hazırlık uçuşu yaptığı sırada meydana geldi.