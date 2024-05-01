Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti - Son Dakika
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Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti

Gürcistan\'da yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti. Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor. Tasarı karşıtı gösteriler devam ediyor.

01.05.2024 21:55
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Gürcistan'da, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti.

Parlamento Genel Kurulunda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken, 23 milletvekili hayır oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor.

Tasarının 3. kez oylanması için 17 Mayıs'ta parlamentoda oturum düzenlenecek.

Tasarı karşıtı gösteriler bugün de devam ediyor

Tiflis'te gece saatlerinde toplanan binlerce gösterici "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericiler, yasa tasarısının bugün parlamentoda düzenlenen oylamada ikinci onayı almasına tepki gösterdi.

Polis ekipleri yaklaşık bir saat binanın girişlerini göstericilere kapattı.

Polis yeniden binayı kuşatmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Protesto gösterisi sürüyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı ikinci oylamadan da geçti - Son Dakika

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