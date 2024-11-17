Gürcistan'da Yeni Parlamento 25 Kasım'da Toplanacak - Son Dakika
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Gürcistan'da Yeni Parlamento 25 Kasım'da Toplanacak

Başbakan Kobakhidze, muhalefetin protestolarına rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını duyurdu.

17.11.2024 15:47
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını bildirdi.

Poti kentini ziyaret eden Kobakhidze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun, seçimlerle ilgili hazırladığı "seçim özet protokolünü" dün yayımladığını hatırlatan Kobakhidze, bu belgenin imzalanmasından 10 gün sonra yeni parlamentonun toplanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminde galip çıkan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi olarak 150 koltuklu parlamentoda çoğunluk elde ettiklerini söyledi.

Kobakhidze, "Muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamento 25 Kasım'da toplanacak." dedi.

İrakli Kobakhidze, muhalefet gibi seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, parlamentonun toplanması için gereken kararnameyi imzalayıp imzalamayacağı hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanını anayasayı ihlal etmekle suçlayan Kobakhidze, Zurabişvilli'nin "muhtemelen" kararnameyi imzalamayarak anayasayı ihlal edeceğini savundu.

Son dönemlerde Gürcistan'ın ABD ve Avrupa Birliği ile "bozulan" ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi konusuna değinen Kobakhidze, " Ukrayna'daki savaşın bitmesinden" sonra bu ilişkilerin yeniden başlatılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri ile ilgili gelişmeler

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Yeni Parlamento 25 Kasım'da Toplanacak - Son Dakika

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