Gürcistan'dan AB'ye Vize Eleştirisi

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Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Avrupa Birliği'nin (AB), ülkesine vize serbestisini kısmen askıya almasına yönelik aldığı kararın, Gürcistan ile Birlik arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini belirtti.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada Bakan Botchorishvili, AB'nin, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı askıya almasıyla ilgili kararı değerlendirdi.

Gürcistan ile AB arasındaki ilişkilerin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Botchorishvili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini önemli ölçüde engelleyecek ve bu, ilişkileri iyileştirmeyi değil, daha da kötüleştirmeyi amaçlayan çok üzücü bir karar olacaktır.

Bu teknik bir karardır. Avrupa Birliği Konseyi'nin bu kararını hangi ülkenin, nasıl uygulayacağını takip edeceğiz. Bizim için Avrupa Birliği ile ilişkiler daha geniş çerçevede çok önemlidir."

Gürcistan, Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsünü almıştı. Ancak hükümet, katılım müzakerelerin başlatılmasını 2028'e kadar ertelemişti.