Gürcistan\'dan, ABD\'nin, ülkede yapılması planlanan askeri tatbikatı süresiz ertelemesine yanıt

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Gürcistan Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Gürcistan'da 25 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Noble Partner" askeri tatbikatını "süresiz" erteleme kararını "üzücü" olarak nitelendirdi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin ortak çıkarları ve hedefleri doğrultusunda ABD ile Gürcistan arasında savunma alanındaki işbirliğinin yıllar önce başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının çok uluslu 'Noble Partner 2024' tatbikatının süresiz ertelenmesine ilişkin duyurusunu üzüntüyle karşılıyoruz." denildi.

Bakanlık açıklamasında "Noble Partner" de dahil ABD tarafıyla düzenlenen uluslararası tatbikatların, savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ile askeri personelin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik katkı sağladığı vurgulandı.

Pentagon ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve güvenlik alanında her iki tarafa da fayda sağlayan işbirliği formatların mevcut olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Tatbikatın ertelenmesine rağmen çok uluslu "Agile Spirit 2025" eğitimi hazırlıkları da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen formatlar devam etmektedir."

ABD'den tatbikatı "süresiz" erteleme kararı

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Gürcistan hükümetinin ABD'nin kendilerine Ukrayna'ya destek için yeni bir cephe açma yönünde baskı uyguladığı ve iktidar partisine "darbe girişiminde" bulunduğu şeklinde "asılsız" iddialar ortaya atmasının ardından 30 Mayıs'ta ikili ilişkileri kapsamlı şekilde gözden geçirme kararı aldığı kaydedilmişti

Böyle iddialar ışığında Gürcistan'da büyük boyutlu bir askeri tatbikat yapmanın uygun olmayacağına karar verildiği belirtilen açıklamada, "25 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenmesi planlanan 'Noble Partner' adlı askeri tatbikatı süresiz erteleme kararı aldık." bilgisi paylaşılmıştı.

Kararın kolay şekilde alınmadığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarının "Noble Partner" gibi tatbikatlarla kattığı değeri önemsediği bildirilmişti.

Açıklamada, ABD'nin ortak ve müfttekileriyle 2025'te planlanan "Agile Spirit" tatbikatı gibi gelecekte işbirliği fırsatlarını değerlendireceği belirtilmişti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü'nde 6 kez düzenlenen ve 2 binden fazla askerin katıldığı çok uluslu "Noble Partner" tatbikatı, Karadeniz Bölgesi'nde istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlanması için Gürcistan, ABD, bölgesel ortaklar ve müttefik ülkeler arasındaki hazırlığı ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefliyor.