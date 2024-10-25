Gürcistan'dan Kalıcı Barış Vurgusu

Güncel

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, savaşın devam ettiği Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Ateşkes kalıcı barışı garanti etmez." dedi.

Papuaşvili, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi'nin katılımcılarına video konferans yoluyla hitap etti.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da savaşı başlattığını ifade eden Papuaşvili, "İki buçuk yıldan fazla bir süredir Avrupa'da kimsenin bir daha tekrarlanacağı düşünmediği yıkıcı bir savaşa tanık oluyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'yı desteklediklerini vurgulayan Papuaşvili, "Biz Gürcüler savaşın ilk gününden bu yana Ukraynalı dostlarımızın yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz çünkü savaşın acısını ve barışın bedelini bizden daha iyi kimse bilemez." ifadesini kullandı.

Uluslararası sisteminin önce Gürcistan'da, daha sonra ise Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlayamadığını savunan Papauaşvili, "Gürcistan'da ve şimdi de Ukrayna'da savaşı önleyemeyen uluslararası sistemin adil ve sürdürülebilir bir barışı da sağlayamadığı konusunda ortaklarımızı uyardık." dedi.

Papuaşvili, dünyada geçici ateşkeslerin genel olarak barışı sağlayamadığını savunarak, "Geçici ateşkes sonucu donmuş çatışmaların ne anlama geldiğini ilk öğrenen bizdik. Ateşkes kalıcı barışı garanti etmez. Bu nedenle çatışmanın dondurulması barışın güvenilir garantilerini sağlayamaz." diye konuştu.