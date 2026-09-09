Gürcistan'dan kalkan uçak Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptı - Son Dakika
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Gürcistan'dan kalkan uçak Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptı

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Gürcistan'dan havalanan ve içinde 2 kişi bulunan uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri, uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde arama kurtarma çalışması başlattı.

GÜRCİSTAN'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler, uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışması başlattı.

Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uçakta bulunan 2 kişiye ulaşmak için denizde yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'dan kalkan uçak Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'dan kalkan uçak Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptı - Son Dakika
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