Gürcistan'dan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Gürcistan'dan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı

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Gürcistan, 2008'deki ateşkes anlaşmasına uyulmasını talep etti ve işgal altındaki bölgeleri vurguladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya, 12 Ağustos 2008'de imzalanan ateşkes anlaşmasındaki maddelere uyma çağrısında bulundu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve "Güney Osetya" savaşı olarak da bilinen savaşın 18. yılı vesilesiyle yazılı açıklama yayınladı.

Ülkenin iki bölgesinin halen işgal altında olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya, Ağustos 2008'de, uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini hiçe sayarak, Gürcistan topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Abhazya ve Tskhinvali (Güney Osetya) bölgelerini yasa dışı olarak işgal etti ve onları sözde bağımsız devletler olarak tanıdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, Rusya'nın işgal ettiği bu iki bölgedeki insan haklarını korumak amacıyla faaliyet göstermesinin imkansız olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, ağır insan hakları ihlalleri, Gürcülere karşı etnik ayrımcılık ve Gürcistan'ın işgal altındaki bölgelerindeki nüfusu tecrit ederek, sahadaki güvenlik ve insani ortamı önemli ölçüde kötüleştiriyor."

Gürcistan hükümetinin, ülkenin toprak bütünlüğü sorununu barışçıl yöntemlerle çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünün altı çizilen açıklamada, bu açıdan Cenevre Uluslararası Müzakereleri'nin son derece önemli olduğu vurgulandı.

Gürcistan'ın, uluslararası toplumun ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesine değer verdiği ifade edilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nu Gürcistan topraklarının yasa dışı işgaline ve bu toprakların fiili ilhakına yönelik eylemlerine son vermeye, Avrupa Birliği arabuluculuğuyla imzalanan 12 Ağustos 2008 tarihli ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye, askeri güçlerini Gürcistan topraklarından çekmeye ve yerinden edilmiş kişiler ile mültecilerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerini sağlamaya çağırıyor."

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile hükümetin diğer yetkililerinin, savaşın yıl dönümü vesilesiyle başkent Tiflis yakınlarında Gürcü askerlerinin defnedildiği "Mukhatgverdi Kardeşler Mezarlığını" ziyaret etmesi bekleniyor.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Gürcistan, Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'dan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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