Gürcistan Dışişleri Bakanı, Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış İçin Hazırız - Son Dakika
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Gürcistan Dışişleri Bakanı, Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış İçin Hazırız

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına katkılarını sunmaya devam etmek için hazır olduklarını bildirdi. Darçiaşvili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki barış ve istikrarın önemini vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması sürecinin başarıyla tamamlanmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barış içinde bir arada yaşama taraftarı olduğunu ve Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliğinin önemini vurguladı.

27.06.2024 14:55
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Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına katkılarını sunmaya devem etmek için hazır olduklarını bildirdi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Darçiaşvili ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında yaklaşık 1,5 saat süren ikili görüşmenin ardından Darçiaşvili ile Bayramov ortak basın toplantısını düzenledi.

Burada konuşan Darçiaşvili, ikili görüşmede Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki işbirliği ile bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını kaydetti. İki ülke arasında stratejik işbirliği bulunduğunu hatırlatan Darçiaşvili, bu ilişkilerin çeşitli alanlarda giderek arttığını, bunun sadece iki ülke için değil tüm bölge için büyük önem taşıdığını söyledi.

Darçiaşvili, ikili görüşmede bölgedeki barış ve istikrarın önemini vurguladıklarını aktararak, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması sürecinin her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlarla başarıyla tamamlanmasını umuyoruz. Bu, bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir barışın sağlanmasında en önemli itici güç olacaktır." dedi.

Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına katkılarını sunmaya devem etmek için hazır olduklarını söyleyen Darçiaşvili, "Gürcistan'ın her zaman Güney Kafkasya'da barış içinde bir arada yaşama taraftarı olduğunu defalarca kanıtladık ve bir kez daha bunu vurgulamak isterim." diye konuştu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliğinin önemini vurgulayan Darçiaşvili, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mart ayında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bu yönde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gürcistan ile Azerbaycan'ın enerji, uluslararası taşımacılık ve benzer projelerde yakın işbirliğini sürdürdüğünü dile getiren Darçiaşvili, iki ülke olarak Orta Koridor projesinin de geliştirilmesi için aktif çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Darçiaşvili, "Eminim ki bölgemizin önemi ve işlevi gelecekte daha da artacak ve batı ile doğu arasındaki bağlantıları artırmaya katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ile de bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan Dışişleri Bakanı, Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış İçin Hazırız - Son Dakika

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