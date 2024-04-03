Gürcistan Hükümeti Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasını Yeniden Parlamentoya Sunacak

Gürcistan hükümetinin, geçen yıl başkent Tiflis'te gösterilere neden olan ve "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunma kararı tartışmalara neden oldu.
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçen yıl ülkede protestolara yol açan tasarıyla ilgili açıklama yaptı.
Ülkesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunan Mdinaradze, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunmaya karar verdiklerini bildirdi.
Mdinaradze, uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirtti.
Geçen yıl bu yasa tasarısını parlamentoya sunduklarını hatırlatan Mdinaradze, bazı siyasi güçlerin ve STK'lerin toplumu kışkırtmaya çalıştığını, Tiflis'te gösterilerin düzenlendiğini söyledi.
Yasa tasarısı içeriğinin aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktardı.
Mdinaradze, iktidar partisi olarak yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunacaklarını dile getirdi.
Tasarıyla ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, hükümet olarak şeffaf çalıştıklarını ve herkesi de açık ve şeffaf davranmaya belirtti.
Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinde kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Kobakhidze, Gürcistan'daki STK'lerin de "artık şeffaf bir şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini" söyledi.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den tasarıya tepki
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişivili ise iktidar partisinin tasarıyı yeniden parlamentoya getirme kararını eleştirdi.
Zurabişvili, tasarıyı bir "Rus yasası" olarak nitelendirdi ve hükümeti ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçladı.
İktidar partisinin kararını açıklamasının ardından parlamentoda da milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.
Yasa tasarısı geçen yıl gösterile neden olmuştu
Gürcistan'da iktidardaki Gücü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.
Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.
Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.
Muhalifler tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında ise gösteriler düzenlenmişti.
Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
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